شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يهبط بطائرته فى حديقة منزل أسرة إنجليزية .. اعرف السبب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم العالمي توم كروز عائلة في مقاطعة وارويكشاير الإنجليزية بهبوط طائرته الهليكوبتر في حديقتهم الخلفية، وذلك خلال تصويره لفيلمه الأخير: "المهمة المستحيلة" Mission: Impossible 7، حيث تم إخبار العائلة بوجود شخصية مهمة دون ذكر اسمه بحاجة إلى مكان ما للهبوط بعد إغلاق المطار القريب.



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وقالت صاحبة المنزل أليسون ويب إنها سُئلت عما إذا كان يمكن استخدام حقلها للهبوط من قبل "شخصية مهمة تأخرت"، مؤكدة إنها وافقت على الأمر دون الإلتفات لهوية الشخصية، لافتة :"اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال المروحية تهبط في الحديقة"، وفقا لشبكة bbc.





وأضافت :"ولكن عندما وصل توم كروز تفاجئنا جميعا وكان الأمر رائع للغاية"، مؤكدة :"ذهب مباشرة إلى الأطفال للدردشة ، ثم جاء وقدم لنا الشكر .. ثم قال إذا كان الأطفال يرغبون في الصعود على متن المروحية، متابعة :"لقد كان يومًا رائعًا. لقد كان سرياليًا ، وما زلت لا أصدق الآن أنه حدث".



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و استأنف النجم توم كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن وسط حشود من الجمهور ممن استقبلوه بترحاب شديد، وقام هو بمبادلتهم نفس الترحاب، ولكنه كان حريص علي ارتداء الكمامة حفاظا علي صحته من عدوى فيروس كورونا.

وكانت عدة أخبار قد أكدت أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث الرياضية خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .