شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى بطلة "بدون ضمان" من حكايات الموسم الثانى لـ "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" على اسم الحكاية التي تقوم ببطولتها الفنانة الشابة هدى المفتى، حيث تحمل اسم "بدون ضمان"، سيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل التي تعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل على شخصيات الحكاية، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.



هدى المفتى

وينطلق عرض الموسم الثانى من مسلسل "إلا إنا" يوم السبت المقبل على قناة DMC و DMC دراما ومنصة watch it الرقمية، وذلك بعرض أولى حكايات العمل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وإخراج أحمد يسرى.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.



الفنانة هدى المفتى

يذكر أن هدى المفتى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم "ديدو" مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وإخراج عمرو صلاح، كما تشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب واحمد مالك وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.