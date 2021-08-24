شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك وحيدة بعد أنباء انفصالها عن كاني ويست والد أبناء كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين عارضة الأزياء والممثلة الروسية إيرنا شايك البالغة من العمر 35 عاما، وهي في طريقها إلى صالة الألعاب الرياضية في ويست هوليوود ، كاليفورنيا، حيث ظهرت وهي مرتدية الكمامة حفاظا علي صحتها من فيروس كورونا، وذلك بعد أنباء انفصالها عن كاني ويست والد أبناء كيم كاردشيان.

وكانت شائعات عديدة خرجت الفترة الماضية بخصوص انفصال الثنائى إيرينا شايك وكانى ويست بعد فترة قصيرة من إعلان الارتباط، إلا أن موقع بيبول نفى تلك الشائعات مؤخرًا من خلال تقرير مطول أكد فيه أن الثنائى الذى يتمتع بجماهيرية واسعة يعيش رومانسية كبيرة خلال الوقت الحالى الذى نشر تقرير حول الثنائى أكد فيه أن شايك وكانى ويست يخرجان سويًا خلال الفترة الأخيرة بانتظام ولا وجود لأية مشاكل مثلما زعمت عدة مواقع.