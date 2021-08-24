شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يداعب جمهوره بصور معدلة تظهره فى شكل امرأة وأخرى لطفل صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اسطورة كمال الاجسام جون كلود فان دام جمهوره بصور له تم تعديلها عبر أحد التطبيقات لتظهره وهو متقدم في العمر مرة وهو شاب مرة أخرى وأيضا وهو طفل وهو سيدة.

نشر فان دام الصور عبر حسابة على انستجرام، وحصلت على الكثير من التعليقات والاعجابات وصلت لــ 74820 بعد ساعات قليلة من نشرها.



فان دام

ويواصل أسطورة كمال الأجسام جان كلود فان دام، مواصلة تدريباته المستمرة بالرغم من اقترابه على سن الستين عامًا، حيث إنه يعد من اشهر نجوم الحركة والأكشن في هوليوود، ودائمًا ما يشارك متابعيه وجمهوره بتفاصيل تدريباته اليومية التي يعيشها داخل صالات الجيم.



فان دام

وفى صورة جديدة بعيدة عن عالم كمال الاجسام، الذى اشتهر به في مشواره الرياضة، شارك النجم العالمي متابعيه وجمهوره، بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمارس رياضة الكاراتيه ليعلن عن أن العمر مجرد رقم.



فان دام

وسرعان ما استقبلت الصورة التي نشرها أسطورة كمال الأجسام، عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه حيث حصدت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشرها



فان دام



فان دام

وكان قد ظهر فان دام في صورة نشرها مؤخرًا، وهو في كامله لياقته البدنية التي اعتاد الظهور عليها وفي جسد متكامل العضلات، ليعلن أن فترة العزل الصحي المنزلي الأخيرة ساعدته بشكل كبير في إعداد فورمه جديدة له.