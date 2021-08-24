شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح يعلن عن استقبال عروض مسرح الطفل في دورته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة ، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن تلك الخطوة جاءت بعد مطالبات من جهات إنتاجية عديدة سواء خاصة أو حكومية بإدراج عروض مسرح الطفل ضمن مسابقة المهرجان القومي للمسرح المصري.



المهرجان القومي يقبل عروض مسرح الطفل

وبذلك يسمح المشاركة في المهرجان لعروض مسرح الطفل من الجهات الإنتاجية المختلفة " ، (البيت الفني للمسرح، وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مركز الهناجر للفنون، ومراكز الإبداع الفني، والمعهد العالي للفنون المسرحية) بالإضافة إلى جهات الإنتاج الخاصة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الرابعة عشرة ، للعام 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت قد أعلنت عن فتح باب المشاركة في دورته الجديدة من يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجارى وحتى يوم 31 من نفس الشهر.