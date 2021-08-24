فن ومشاهير

علي الطيب ينشر صورة ابنته من المستشفى ويطلب الدعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر الفنان علي الطيب صورة لابنته من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وعلق الطيب قائلًا: اللهم احفظ لي روح أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه، اللهم إني استودعتك ابنتي فاحرسها بعينك التي لا تنام.. لولي هتعمل عملية كمان شوية.. دعواتكم ليها يا حبايب".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور ونجوم الفن ومن بينهم الفنانة التونسية درة والفنانة السورية كندة علوش".

وشارك الطيب مؤخرا في مسلسل الاختيار 2 مع الفنان أحمد مكي وكريم عبد العزيز ولعب خلال أحداثه دور هشام الصاوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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