بعد استئصال جزء من القولون.. منة فضالي تكشف تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن زيارتها للفنان نضال الشافعي بالمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت فضالي صورة من داخل المستشفى، لم يظهر فيها نضال عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "كنا عند نضال بس احتراما انه تعبان محبناش نصور، الحمد لله ضحكتك بالدنيا يا صاحبي وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك ويعنا احنا كمان".

واستكملت:" نضال الحمد لله زي الفل ربنا يتمم شفاه علي خير حبيت اطمن كل الناس".

وخضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون.