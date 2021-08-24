فتحي سلامة يكشف لمصراوي تفاصيل مشاركته في حفل محمد منير بالساحل الشمالي‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان محمد منير لتقديم عدة مفاجآت في الحفل المقام مساء الخميس المقبل، والمقرر إقامته في المسرح الروماني في مارينا 2 بالساحل الشمالي، ومن بين المفاجآت التي كشفت عنها البروفات مشاركة الموسيقار فتحي سلامة مع الكينج في الحفل.

الموسيقار فتحي سلامة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"المشاركة جاءت بدعوة من الفنان محمد منير، ورحبت بها بحكم ما يجمعنا من صداقة ومشوار فني أعتز به".

وأضاف :" أعزف بالحفل بمشاركة الفرقة الموسيقية بعض الأعمال التي وضعت توزيعها الموسيقي وغناها الفنان محمد منير، ومنها "أشكي لمين"، إلى جانب بعض أغانيه الأخرى".

الموسيقار فتحي سلامة الحائز جائزة جرامي العالمية للموسيقى، تعاون مع الفنان محمد منير في العديد من أغاني ألبومات "شبابيك"، و"إتكلمي"، وكذلك "أهل العرب والطرب".

وحصل فتحي سلامة على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما نال جائزة الـB.B.C العالمية، وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم "جنة الشياطين"، وهو قائد ومؤسس فرقة "شرقيات"، التي قدم معها عدة ألبومات موسيقية والعديد من الحفلات في دار الأوبرا.