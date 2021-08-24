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بالفيديو..منى زكي تكشف سبب موافقتها على الزواج من أحمد حلمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة منى زكي عن تفاصيل علاقتها وزواجها من الفنان أحمد حلمي.

وتحدثت منى عن أول لقاء جمعهما خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على dmc، قالت إنهما التقيا في مكتب المنتج محمد فوزي خلال التحضير لمسرحية من بطولة الفنان الراحل عامر منيب، وشعرت وقتها أنه رخم على حد وصفها".

واستكملت بعد فترة طويلة من الصداقة اعترف لي بحبه، وقال لي أنه يحبني قبل زواجنا بحوالي 5 أشهر".

وأضافت:" لم أتوقع أن يكشف لي عن حبه وبمجرد أن قال لي وجدت نفسي أضحك، وتركته وعدت لاستكمال حديثي مع أصدقائي".

وأوضحت:" سافرت للتصوير وطوال الوقت كنت أفكر في مميزاته ووجدت أنه طيب ونبيل ومثقف".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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