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بالفيديو.. منى زكي:" أول مرة قابلت حلمي كان رخم أوي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة منى زكي عن تفاصيل علاقتها وزوجها من الفنان أحمد حلمي

وتحدثت منى عن أول لقاء جمعهما خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على dmc، قالت إنهما التقيا في مكتب المنتج محمد فوزي خلال التحضير لمسرحية من بطولة الفنان الراحل عامر منيب، وكانت تضم عدد من النجوم من بينهم أحمد حلمي الذي كانت تعرفه من برنامجه التلفزيوني "لعب عيال" لكنه لم تقابله من قبل.

واستكملت: "أنا كنت من جمهور برنامج لعب عيال، لكن معرفش شكله لأنه طول الوقت كان بضهره، فقلت يا ريت ده لذيذ أوي، فقعدت في المكتب مع أستاذ محمد فوزي وعندما حضر وسلم عليا من غير ما يبصلي، وقعد يتكلم مع أستاذ محمد فوزي".

وأوضحت": بعدين جاله تليفون وأستاذ محمد فوزي أخدني نتكلم في البلكونة فقال لي إيه رأيك فقلت له ده طلع رخم أوي ده ألذ في التلفزيون لكن في الحقيقة مش .لذيذ، فقال لي ماشي ده جاي يمثل، فقلت له جربه"

محمد يوسف

محمد يوسف

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