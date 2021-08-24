شاهد.. سمية الخشاب تثير الجدل ونقيب الفنانين يهددها بالشطب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، تهديدا للفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد بشطبهم من النقابة بسبب ما نشروه من صور توحي بإيحاءات.

وعبر أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم”، عن حزنه الشديد ومروره بحالة اكتئاب نظرا لما يحدث بين الفنانين، قائلا: إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته.

وأضاف: “إذا كان كل ما يتم تداوله صحيحا سأحيل موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد إلى التحقيق.. نحن القوى الناعمة وكان الرئيس يتحدث عن دورنا وتأثيره فلا يجب أن نسيء لأنفسنا ومهنتنا ومجالنا الذي نفخر بالانتماء له، ولا بد من وقفة”.

من جهتها، حسمت سمية الخشاب الجدل حول صورتها الأخيرة التي نشرتها بعد زواج أحمد سعد على عارضة الأزياء علياء بسيوني. وكشفت المقصود من هذه الصورة في ردها على أحد متابعيها عن قصدها من هذه الصورة ماذا تعني؟، وذلك عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، لترد عليه قائلة: “مكتوب عليها Love you all وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعاملة في الصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكم أوي تحتها.. محتاجين إيه تفهموه أكتر من كده؟”.

وأثارت سمية الخشاب الجدل بعد أن نشرت صورة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني مساء السبت الماضي في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربون.