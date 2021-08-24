شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعى في المستشفي..الفنان بخير وحالته مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عدد من الفنانين النجم نضال الشافعي في المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية ، بانفجار جزء في القولون، دخل على أثره في أحد المستشفيات بالمهندسين، ومنهم الفنانة منة فضالي والفنان مدحت تيخة.

وكشفت منة فضالي عن تطورات حالة نضال الشافعي عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"كنا عند نضال بس احتراما انه تعبان محبناش نصور والحمد لله ضحكتك ب الدنيا يا صاحبي وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك ويعنا إحنا كمان .. نضال الحمد لله زي الفل ربنا يتمم شفاه علي خير حبيت أطمن كل الناس".



منة فضالي

وكان الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى، قد زار الفنان نضال الشافعي في المستشفى، ونشر الحساب الرسمي للمركز الكاثوليكي عبر موقع "فيس بوك"، صور الزيارة والتي قام بها الأب بطرس بإهداء نضال الشافعي لوحة لأسماء الله الحسنى، في أول ظهور له منذ إجراء جراحة بالقولون.

وخضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، والمخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.