شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يحاول العزف على أصعب آلة موسيقية "الترومبيت" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد الخليج 365 بفيديو كوميدي للنجم محمد صبحي وهو يحاول تعلم العزف علي أصعب آلة نفخ موسيقية وهي " الترومبيت " ، فقد استمع النجم محمد صبحي للعازف الذي يستعين به في تسجيل أغاني مسرحيته " نجوم الظهر " وبعد انتهائه من عزفه أمسك محمد صبحي الآلة وحاول تعلم العزف عليها ، ولكن انتهت تجربة عزف محمد صبحي بضحكة وضحك العازف الذي يعلمه .

آلة ترومبيت (Trumpet) تعد من أصعب آلات النفخ الموسيقية النحاسية ويرجع تاريخ هذه الآلة إلى الممالك القديمة، وقد عثر عليها في الحفريات المصرية بالأقصر عام 1923، في مقبرة توت عنخ آمون الذي حكم مصر في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد .

مسرحية " نجوم الظهر " يشارك فيها 30 ممثل وممثلة يظهرون خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي ، والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي ، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان ، ومهندس الصوت محمد جوده ، وتم تسجيل الأغاني باستديو التكامل .

ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته " استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.