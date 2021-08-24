شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها السادس: "كل سنة وأنت حبيبي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة رانيا فريد شوقي بعيد زواجها السادس من زوجها تامر الصراف، ونشرت فيديو يجمع عدد من صورهما معا علي أنغام أغنية "كل حب وأنت طيب" للنجمة الراحلة صباح، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي ، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا..كل سنة و انت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب".





وكانت الفنانة رانيا فريد شوقى، قد أحيت مؤخرا الذكرى 101 لميلاد والدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقى، الملقب بـ"وحش الشاشة" و"ملك الترسو"، وهو مواليد 30 يوليو 1920، معبرة عن اشتياقها له وداعية الله أن يكون عيده فى الجنة.

ونشرت رانيا، صورة لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "حبيبى النهاردة عيد ميلادك كان أحلى عيد، كل سنة وانت طيب، إن شاء الله عيدك فى الجنة أحلى، وحشتنى أوى يا حبيب العمر".

و قالت رانيا فريد شوقى، إن والدها كان إنسانا طيبا ويتمتع بأخلاق ابن البلد، وتابعت: "صاحب صاحبه وجدع ويحمل صفات ابن البلد لأنه ابن منطقة السيدة زينب وهذه منطقة تعد الحاضنة للأسرة المصرية الأصيلة بكل معانيا ومفرداتها وأخلاقها"، مشيرة إلى أنه كان يحب الفن بجنون ويجعله في المرتبة الأولى في حياته.