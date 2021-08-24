شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي تقدم المونودراما"فريدة"..حكاية عن نجاح وفشل ممثلة بمسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة القديرة عايدة فهمي شخصية " فريدة " في عمل مسرحي بنفس الاسم ينتمي لمسرح المونودراما من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التي يديرها المخرج عادل حسان الذي أكد أن العرض سيكون جاهز للافتتاح خلال أيام، وسيعرض على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور.

"فريدة" مونودراما مأخوذ عن نص "أغنية البجعة" لأنطوان تشيكوف ، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى، ويدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت اليه من نجاح و فشل خلال حياتها، والعرض بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز .

يذكر أن الممثلة عايدة فهمي حصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية " حريم النار " إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وشاركها البطولة منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، أمنية النجار، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، والعرض مأخوذ عن نص "بيت برنارد ألبا " للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا.