نوال الزغبي تطرح جديدها الخليجي "عليه ابتسامة"

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"الخليج 365": طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الخليجية المصورة الجديدة "عليه ابتسامة"، من كلمات محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت، ومن إنتاج شركة روتانا.



وقامت الفنانة نجوى كرم، بتهنئة زميلتها بتغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "ألف مبروك يا نجمتنا الذهبية كلنا منتظرين الجديد الله يوفقك"،

لترد نوال على تهنئتها قائلة: "نجوى الذوق والجمال والأخلاق شكرا حبيبة قلبي وكلنا ناطرين جديدك".

وكانت المغنية اللبنانية قد طرحت قبل شهر تقريباً، أغنية "أرقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.

وحققت حتى الآن ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".