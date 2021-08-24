بعد إصابته بفيروس كورونا.. طارق دسوقي يكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان طارق دسوقي، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وإجراء أشعة على الرئة.

الفنان طارق دسوقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الحمد لله بالدعم والدعوات بدأت في التعافي وفي طريقي للشفاء، وأشكر كل من اهتم وتابع وحرص على السؤال والدعاء".

وتابع :"الحمد لله الأعراض كلها اختفت، والتنفس أصبح طبيعي، وخلال يومين أو ثلاثة أعود لممارسة حياتي اليومية بشكل طبيعي".

الفنان طارق دسوقي قدم عام 2017 أخر أعماله مسلسل"قضاة عظماء"، وشارك في بطولته مع الفنانين أحمد عبد العزيز، وسوزان نجم الدين، تأليف أحمد وليد مارديني وأشرف شتيوي، وإخراج عبد القادر الأطرش.

وشارك الفنان طارق دسوقي في بطولة ما يقرب من 80 مسلسلاً أبرزها، عجائب القصص في القرآن، الإمام الغزالي، قضاة عظماء، أخت تريز، الإمام الغزالي، أم الصابرين، ثورة وحكاية، قصص بوليسية، نفق الشيطان، لحظات حرجة، لقاء السحاب، دائرة الاشتباه، زمن عماد الدين، الفسطاط، سعد اليتيم، نور الدين زنكي، موسى بن نصير.