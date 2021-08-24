محمد هنيدي يسخر من "فورمة" ذا روك.. هكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

سخر الفنان محمد هنيدي، من "فورمة" النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك".

ونشر "ذا روك" على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة ظهر فيها بلياقة بدنية عالية بعد انتهاء أسبوع طويل من التمارين الرياضية في الجيم.

ومن جانبه؛ علّق "هنيدي" على صورة "ذا روك" قائلا: "عضلة الحوض في كتفك مش ظابطة يا أبو نسب.. حاول تشوف جيم تاني أنضف تروحه بدل ده".

ويعرض لمحمد هنيدي حاليا في دور العرض فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، محمود حافظ، وشريف دسوقي وغيرهم.

الفيلم سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، موسيقى وألحان هشام نزيه، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، مونتاج داليا الناصر، تصميم ملابس إيناس عبد الله، وإنتاج هشام عبد الخالق.

