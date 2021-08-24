"مشروع جدو".. رسالة جورج وسوف لنجله بعد حفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ الفنان السوري الكبير جورج وسوف، نجله جورج وسوف جونيور، بعد زفافه على إيلينا سركيس، مساء الجمعة الماضية.

ونشر وسوف، صورا من حفل زفاف نجله عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "جورج جونيور وإيلينا.. فرحتي كبيرة بعرس مليان حب.. بتمنالكن التوفيق بحياتكن الجديدة.. ولإلي مشروع جدّو.. أحلى فرحة إيلينا جورج.. مشروع جدّو جورج وسوف".

ويأتي هذا بعدما احتفل الفنان جورج وسوف، بخطوبة ابنه جورج وسوف جونيور من إيلينا سركيس في ديسمبر الماضي.

يذكر أن أخر أغاني جورج وسوف "ياه على الزمن" والتي طرحها عبر موقع "يوتيوب" في 2 يوليو الماضي، من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.