موعد الظهور الأول لميسي مع سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سيكون موعد الظهور الأول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه الجديد، باريس سان جيرمان، عندما يحل ضيفا ثقيلا في الأسبوع القادم على ملعب فريق، ستاد ريمس، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، وفقا لما قالت صحيفة “أس” الإسبانية.

وكان “البي أس جي” قد لعب حتى الآن ثلاث مباريات في الدوري فاز فيها جميعا لينفرد بالصدارة بدون مشاركة “البرغوث” حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، سيزج بمواطنه كبديل الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني، وذلك قبل أن يشد “البرغوث” الرحال للمشاركة مع منتخب “راقصي التانغو” في تصفيات كأس العالم التي ستقام في قطر العام المقبل.

ولم يلعب ميسي بعد مع ناديه الجديد بعد إكمال انتقاله بشكل مجاني من برشلونة، وذلك لإراحته بعد المشاركة المرهقة في بطولة بطولة “كوبا أميركا” التي أقيمت في البرازيل مؤخرا وحتى يستعيد أيضا لياقته بشكل كامل من خلال التدريبات الجماعية مع الفريق الباريسي.

واستخدم بوكيتينو نفس الصيغة مع زميل في المنتخب الأرجنتيني، الدولي أنخيل دي ماريا ، الذي شارك كبديل أمام فريق بريست يوم الجمعة وسجل الهدف الرابع في المباراة التي فاز فيه العملاق الأزرق 4-2.

ويبدو أيضًا أن، النجم نيمار، سيشارك للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن أراحه المدرب بسبب مشاركته مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا ، مما قد يمنح جماهير باريس سان جيرمان فكرة أولى عن خط الهجوم الجديد الذي سيضم أيضا النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكان المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة بريست وقد يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع ، مما يشير إلى بوكيتينو قد يمنح الثلاثي المرعب ميسي ونيمار ومبابي ليكونوا على أرض الملعب في المباراة القادمة.