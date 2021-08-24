بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقتين مضت التعليقات على منى زكي لـ”صاحبة السعادة”: بابا حاول يفسد زواجي من أحمد حلمي مغلقة

متابعة بتجــرد: كشفت النجمة منى زكى عن موقف والدها لحظة عقد قرانها على النجم أحمد حلمى، وفى حفل زفافها، مؤكدة أنه حاول أن يفسد الفرح بنفس طريقة النجم عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية”، ولكنها استعانت بجدتها لإنقاذ الموقف، كما تحدثت عن كواليس قصة الحب مع حلمي، والدروس المستفادة من تجربتها كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف.

منى فتحت خزانة أسرارها وذكرياتها في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج “صاحبة السعادة” مع النجمة إسعاد يونس، وقالت عن ذكريات حفل زفافها: أنا فاكرة يوم الفرح، خالتى جايه ورا بابا وبتقوله لما توصل لأحمد إديله منى عادى، ويوم كتب الكتاب الجوازة كانت هتبوظ وبابا اختلق قصة عشان كل حاجة تبوظ زى عادل إمام فى فيلم عريس من جهة أمنية وكلمت جدتى عشان تكلم بابا ويهدى الدنيا”.

وأضافت منى زكى: بعد الزواج أنا كنت بشوف أحمد بيتعلم من بابا، وحماتى أنا من أول ما شوفتها وإحنا حبايب وبابا أحمد الله يرحمه كان زى العسل، وأنا مكنتش مقررة ولا أتجوز ولا أخلف بس جبت بنتى لى لى، وأنا عندى 24 سنة، وجبت آخر أولادى وأنا عندى 40 سنة وأنا كبيرة طريقة التربية اتغيرت ودلوقتى عاوزه كل اللى أعمله أحبهم وأديهم حب واهتمام وأوقات ليها معنى.

وكشفت منى، كواليس بداية علاقتها بزوجها أحمد حلمى، مؤكدة أنه فى بداية رؤيتها له قالت إنه “رخم”، ولكن سرعان ما أحبته، وأضافت قائلة : كنت فى مرة فى مكتب المنتج محمد فوزى، وكنا هنعمل مسرحية بطولة عامر منيب، وقاللى إن فى دور عنده بيفكر يجيب فيه أحمد حلمى وكان وقتها بيعمل برنامج لعب عيال، وأنا كنت بتابع البرنامج ده بس مكنتش عارفة وشه لأنه بيظهر بضهره.

وتابعت: قلت للمنتج محمد فوزى يا ريت ده حد لذيذ أوى، وأنا بينى وبين نفسى عاوزة أشوف وشه، ولما جه المكتب سلم بطريقة غريبة كده، وبعدين جاله تليفون وأنا ومحمد فوزى دخلنا البلكونة بنتكلم وقلتله لا ده طلع رخم أوى ومش لذيذ زى البرنامج، وقلتله جربه أنا مش عارفة، ووقتها كنت بقول عليه انه رخم أوى على الحقيقة.

وأضافت: بدأنا بروفات وبدأت أشوفه لذيذ، وهو تقريبا حس إنى هامشى من المسرحية وكنت فعلا وقتها هاعتذر، وقال ناخد أرقام بعض، وبقينا بنتكلم فى التليفون وبقينا أصحاب جدا، وعرَّفته كمان على أصحابى المقربين، وهو حاول كتير يلفت نظرى فى أكتر من موقف ولكن أنا ولا أى حاجة بتتهز جوايا، يمكن لأن حب والدى الرهيب واهتمامه بيا والعطاء اللى عمله ليا خلانى مش أى حركة شاب يعملها أنه يأثر فيا لأنى واخدة حب كبير أوى من والدى.

وأضافت منى زكى: فى مرة سألنى عيد ميلادى امتى وسألته ليه، فقالى عادى فقلتله، فقالى ايه ده وأنا كمان نفس يوم 18 نوفمبر، وأنا بينى وبين نفسى إيه الجوا القديم ده ومكنتش مصدقاه، بس طلع صادق فعلا وطلع نفس يوم ميلادى، وقالى بحبك وسيبته وروحت مع أصحابى، ولما سافرت فضل الموضوع فى بالى.

وواصلت حديثها قائلة: بدأت أراجع صفات كتير فى أحمد حلمى ولقيت عنده نبل وعمرى ما شفت فنان بالشكل ده عنده رقى وطيبة فى التعامل مش عادى، وعنده تسامح يفوق أى حد قابلته، فشفت إنه شخص من جوا حاجة جميلة جدا ومثقف جدا ومتفتح، ولقيت نفسى بعد كده مش هقدر أعيش من غيره، وكل لما نتكلم أكتر يبدأ حاجات تنمو جوايا تجاهه.

وتحدثت منى عن تجربتها مع الأمومة، والدروس المستفادة من مسيرتها كسفيرة للنوايا الحسنة مؤكدة أنها استفادت من منظمة اليونيسيف كأم، واستطاعت من خلالها أن توجه رسائل توعية تجاه المرآة، كما أعربت منى عن أنها ضد التنمر بشكل كامل، وهذا ما دفعها لحملة حاسبوا على كلامكوا.

وقالت: أنا ماكنتش مقررة اتجوز أو أخلف من الأساس، أنا اتجوزت 23 سنة، وخلفت بنتي الأولى 24سنة، وخلفت طفلي الأخير وأنا عندي 40 سنة.

وأضافت منى زكي عن تجربتها كأم قائلة: كنت بكلم أطفالي، وهما في بطني وبسمعهم مزيكا، ولم أرضع طفلتي الأولى لاني كنت صغيرة، وماكنتش فاهمة ايه المفروض يحصل، لكن بعدها بدأت أفهم أن الرضاعة تمثل صحتهم للأبد.

كما تحدثت منى زكي عن منظمة اليونيسيف ودورها في توعيتها كأم قائلة: فهموني الأهمية الرهيبة لها، وكمية الأطفال اللي بيبقوا متأزمين بسبب موضوع الرضاعة الطبيعية، وفهموني عن صحة الطفل..استفدت كثيرًا من وجودي في اليونيسيف.

كما تحدثت الفنانة منى زكي عن مشاركتها في اليونيسيف، والموضوعات التي تهتم بها قائلة: من أول عقد اليونيسف عملنا موضوع الرضاعة الطبيعية، وكنا عاملين عن ختان البنات، وطول الوقت احنا مهتمين بالتوعية تجاه الإناث.

وأضافت منى زكي: كنت بزعل أول لما كنت بساعد في مستشفى بهية، لأن هما عاملين الإعلان عشان النساء بتكسل تعالج نفسها، وأكثر الموضوعات أنا متعاطفة معاها هي التنمر، لأن احنا بنقابل الناس دي في حياتنا.

وختمت منى زكي حديثها بذكر سبب اهتمامها بموضوع التنمر قائلة: بنتي رجعت من المدرسة في يوم، وبتحكي لي تفاصيل موقف حصل ادماها، وأنا مش عارفة ازاي التنمر يوصل بين الأطفال للدرجة دي، واليونسيف بعدها اخترعت كلمة التنمر، وبعدها دعمت حملة حاسبوا على كلامكم.