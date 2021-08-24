أيمن القيسوني بعد الهجوم عليه: يجري في عروقي الدم اللبناني أيضاً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الممثل ومقدّم البرامج أيمن القيسوني على الهجوم الذي طاله خلال الساعات الماضية من قبل بعض اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره مقطع فيديو له من داخل سيارته الخاصة يسرد فيه معاناته من أمام إحدى محطات الوقود في لبنان وينتقد الموقف السلبي للمسؤولين هناك تجاه العديد من الأزمات التي يعيشها المواطن,ن على أرض لبنان.

وصرّح القيسوني قائلاً: “فوجئت بهذا الهجوم غير المبرر من البعض فقط لكوني مصرياً، ولكن ما لا يعلمه البعض أنني ولدت لأم لبنانية، أي أنني يجري في عروقي الدم اللبناني أيضاً، كما أنني أعيش في لبنان ومتزوج من امرأة لبنانية وهي الفنانة نسرين زريق، وبالتالي مثلي مثل أي مواطن يعيش على أرضها، وأعاني مما يعاني منه المواطنون اللبنانيون، ولم أذكر شيئاً غير موجود أو غير مثار على الساحة فنحن جميعاً نعاني يومياً من مشكلات عدّة مثل انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية وغيرها من الأزمات التي من بينها أزمة نقص الوقود”.

وأضاف: “اعتدت دائماً عدم الرد على أي هجوم أو أقاويل تتردد حولي، ولا أعطي أذنيّ لمثل هذه الأحاديث، ولكن شعرت بالضيق الشديد فقط عندما خرجت زوجتي نسرين زريق للرّد والدفاع عني ودخولها على خط الأزمة، وأشكرها كثيراً على موقفها هذا إذ وجدت أنها في حاجة للرد ومساندتي”.

وأردف: “حقيقي مندهش تماماً من هجوم البعض، لأنني لم أذكر شيئاً لم يذكره المواطنون اللبنانيون، وأنا أعتبر لبنان بلدي وأحبه كثيراً وأغير عليه، ومن الصعب أن نعيش فيه ونحن نحسب كل خطوة قبل أن نقوم بها خوفاً من الظروف المحيطة، فعلى سبيل المثال لدي حالياً حالة من القلق تجاه أي مشوار أذهب إليه خوفاً من نفاد وقود السيارة فمثلاً نستعد زوجتي غدا لأخذ لقاح كورونا، ولا أخفي إنني قلق جدا ومشغول الآن بماذا لو نفد الوقود ونحن في الطريق فهذا أمر صعب”.

وتعرّض القيسوني الذي يعيش في لبنان لموقف صعب بعدما ظلّ ينتظر داخل إحدى محطات الوقود هناك لمدة 5 ساعات، وبمجرد وصوله لدوره أخبره عامل المحطة أن الوقود قد نفد وهو الأمر الذي أثار غضبه كمواطن عادي تعرض لمثل هذا الموقف، وقرر أن يعبّر عن حالة الغضب هذه وحزنه الشديد في الوقت نفسه للوضع الذي وصل إليه لبنان والمشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على “إنستغرام” وانهالت عليه التعليقات بالهجوم وطلب منه البعض مغادرة لبنان.

وخرجت زوجته الفنانة اللبنانية نسرين زريق عن صمتها، بعدما استفزها الهجوم على زوجها، لتدافع عنه عبر صفحتها في “إنستغرام”، منتقدة موقف هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالهجوم على زوجها لكونه فقط يحمل الجنسية المصرية، دون النظر إلى أن ما يقوله حقيقي، وأن الشعب اللبناني يعاني وأنه مواطن يعيش على أرضها.

من المعروف أن القيسوني ولد لأم لبنانية وأب مصري، ومتزوج من الفنانة اللبنانية نسرين زريق وأثمر زواجهما عن طفلين، بينما يقيم الفنان في لبنان برفقة عائلته الصغيرة. وشارك القديرة شريهان في مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي عرضت على منصة “شاهد” أخيراً، وقدّم دور حبيبها الألماني، وحقق العرض المسرحي نجاحاً كبيراً ورد فعل قوياً في العالم العربي خصوصاً أنه يشهد عودة شريهان بعد غياب سنوات طويلة عن الساحة.