مشادات كلامية وأخذ ورد بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الإعلامية ياسمين الخطيب خلال الساعات الماضية، مجموعة من المشاهير في منشور واحد، إذ نشرت رسالة مبطنة لم تذكر خلالها الأسماء نهائياً.

وكتبت في حسابها عبر “فايسبوك”: “هناك ثلاث شخصيات على السوشيل ميديا، يجب أن نسحب منها الهاتف، شقيق النجمة الشهيرة الذي يتحدث بكثرة في مرضها وكل يوم يقول تصريحات ساذجة، ونجمة البرنس التي حوّلت صفحتها بلكونة للردح، وأنا بسبب الحرارة والصداع بعد إصابتي بكورونا”.

وأعرب شقيق ياسمين عبد العزيز الفنان وائل عبد العزيز، عن استيائه واعتبر رسالتها بأنّها موجهةً له، وهاجمها هو الآخر، لافتاً إلى أنه لا يعرفها وأبدى استياءه من حديثها السلبي عنه، وطالبها بعدم الحديث عنه ثانية، إذ كتب في حسابه عبر “فايسبوك”: “ياسمين مين وخطيب مين… أنا أول مرة أسمع عنها”.

وأضاف: “كل ما أعرفه عنها أنها ترتدي فساتين حمراء لكن ماذا تعمل؟ لا أعرف، لكنها معذورة بسبب أن 99% من أخبار السوشيل تكون مفبركة”.

ولم تمض دقائق قليلة إلا وكان الرد من الإعلامية المصرية جاهزاً، وتساءلت عن سخريته من فساتينها قائلةً: “ماذا بها الفساتين الحمراء؟! نعم أرتديها وأعمل في كل هذه الأشياء، بينما هناك رجل طول بعرض كل إنجازاته في الحياة (شقيق الفنانة)!”.

وبعد كل هذا الجدل الحاصل بينهما، تطرّق الجمهور لفكّ لغز باقي المنشور، وباتوا يتساءلون من هي نجمة البرنس المقصودة، هل هي سمية الخشاب أم فنانة أخرى.

وتأتي حيرة الجمهور بسبب أن الخشاب ليست هي نجمة مسلسل “البرنس” من بطولة الفنان محمد رمضان، وأن نجمته كانت الفنانة نور اللبنانية.

يشار إلى أنّ ياسمين الخطيب أعلنت إصابتها بكورونا أثناء احتفالها بشهر العسل مع زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد أقل من أسبوع من احتفالهما بزفافهما.