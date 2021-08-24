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برعاية تركي آل الشيخ.. ماجد المهندس يعلن عن مفاجأة خارج الصندوق في موسم الرياض

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العراقي ماجد المهندس حماس جمهوره معلناً عن مشاركته ضمن فعاليات موسم الرياض في العاصمة .

وأعلن ماجد المهندس عن وجود مفاجأة خارج الصندوق بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وقال ماجد المهندس بتغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “جمهوري الحبيب انتظروني في مفاجأة خارج الصندوق لأول مرة مع الحبيب ابو ناصر في موسم الرياض”.

من جانبه علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ على تغريدة ماجد المهندس قائلًا: “خلها سر ابومحمد”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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