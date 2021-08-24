“الوضع مستقر”.. مسلسل درامي كوميدي مبتكر من إنتاجات OSN الأصلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتدم المطاردات وتحلو المواقف الكوميدية هذا الصيف مع المسلسل الدرامي المصري “الوضع مستقر”، أحد أحدث إنتاجات OSN الأصلية، والذي يُعرض على تطبيق OSN Streaming. ويلعب دور البطولة في المسلسل نخبة من الممثلين الكوميديين الموهوبين في مصر، من أبرزهم خالد منصور وشادي ألفونس وسيد رجب وشيماء سيف والإعلامية وعارضة الأزياءإنجي كيوان، ومن إخراج وائل فرج. ويلقي المسلسل نظرة ساخرة وخفيفة على مغامرات رجال الأمن والمجرمين، وسيتم بثه على تطبيق OSN Streaming في 5 سبتمبر.

وتأتي قصة هذا الإنتاج الأصلي من OSN على خلفية صراع بين الشرطة وعصابات المخدرات، في نسخة عربية من المسلسل التلفزيوني الأسترالي، No Activity. ويسرد المسلسل قصة رجال الأمن في مهمة مراقبة داخل سيارتهما بانتظار الأوامر أثناء عملية كبيرة لضبط الممنوعات، ليتضح لهما أنهما سيقضيان معًا وقتًا أطول مما كانا يتخيلان. وفي هذه الأثناء، ينتظر مروِّجَا مخدرات واقعان في غفلة تامّة عن التطورات الجارية حولهما، إشارة ما لبدء عمليتهما. ويجدون أنفسهم في مآزق تفيض بروح الدعابة.

ويتسم المسلسل بكون حلقاته الستّ مبنية على عدد من الحوارات الثنائية التي تحدث في أماكن مختلفة ومواقف متباينة، كما يتسم ببساطة مميزة تجعل حلقاته التي تبلغ مدة الواحدة منها 30 دقيقة ممتعة للمشاهدين. وبينما تتكشف مغامرات رجال الأمن عن أحداث مفاجئة، وتكشف روح الدعابة والمرح عن تقلبات وتحوّلات في مناحي المعيشة والعمل والحبّ والأسرة وأكثر، يبقى المشاهدون في حالة حماسة خلال ترقبهم ومتابعتهم للأحداث.

وأعربت دارين الخطيب نائب رئيس أول للمحتوى العربي والإنتاجات الأصلية في OSN، عن حرص الشبكة على دفع عجلات الابتكار في مجال الترفيه بالمنطقة العربية، واعتبرت أنّ إطلاق المسلسل الكوميدي “الوضع مستقر” يأتي ضمن هذا السياق. وأوضحت أنّ هذا المسلسل يقوم على نموذج بسيط مفاده أنه ليس هناك أي نشاط يُمارس خلال الحلقات وأنها بأكملها تقوم على الحوار الذكي والثري بين ثنائيات أبطاله، وأضافت: “تقدّم OSN نمطًا جديدًا من الكوميديا لمشاهديها في أسلوب لم يسبق له مثيل في الإنتاج العربي، ومن شأن هذا المسلسل أن يغيّر، بقصته المضحكة والمبتكرة وأبطاله المحبوبين، الطريقة التي نستمتع بها بالمحتوى الفكاهي. ونحن على وعدنا بتقديم أفضل محتوى عربي إلى الجمهور في أنحاء المنطقة ونضمن استمتاعهم بمشاهدة هذا الإنتاج الأصلي من OSN”.