ليلى اسكندر تثير ضجة بما قالته عن إنجاب طفل ثانٍ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر بكل جرأة وصدق عن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والتي كان سبباً لاتخاذها وزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان خطوة تأخير إنجاب طفل ثان بعد طفلهما الأول يوسف.

وردّت ليلى على سؤال من احد متابعيها والذي سألها “بتفكري تجيبي بيبي ثاني”، لتجيبه قائلة “كثير عبالي بس من وين يا حسرة”.

وأضافت ممازحة متابعيها: “من وين منضل عم نشتغل كل الوقت بدنا نعيش ويوسف اسم الله عليه ويلا”، في إشارة الى اكتفائها بطفلها يوسف في الوقت الحالي.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صراحة الفنانة اللبنانية وتصالحها مع نفسها، وانقسمت التعليقات بين من شجعها على اتخاذ هذه الخطوة وانجاب طفل جديد والرزق على رب العالمين، وبين من وافقها الرأي بأن الطفل في هذا الوقت يحتاج الى رعاية وتكاليف كبيرة.