نصيحة من نور الزين لجمهوره.. ما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه النجم العراقي نور الزين نصيحة مهمة إلى الجمهور ومحبّيه من خلال أحدث منشور له عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وكتب نور في تعليقه على صورة جديدة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري): “نصيحتي الوحيدة: كن جاهزاً لأي خيبة من أي شخص، في أي وقت ودون سبب”.

الجدير ذكره أن نور الزين طرح في الفترة الأخيرة باقة من الأغنيات الجديدة بالتعاون مع شركة “الريماس” للإنتاج الفني.

وحملت الأغنيات الأسماء التالية: “ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”يا عالم”.

وخصّ الفنان نور الزين أغنية “ماتت بعدكم روح” من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، بكليب حمل توقيع المخرج المبدع ياسر الجابري.

ويعتبر نور الزين من أهم النجوم العراقيين وصاحب الأرقام المليونية على منصة اليوتيوب، والهيتات الغنائية وذلك بعدما حصدت اغنياته نجاحاً كبيراً محققة ارقاماً قياسية بالمشاهدة.