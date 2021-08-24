شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنى ترتدى الحجاب في أعمالها الجديدة بالسينما والدراما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة هنادي مهنى تصوير دورها في حكاية كدبة كبيرة، أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، والتي تقدم فيها البطولة النسائية أمام أحمد زاهر، ويشارك في بطولتها كل من: إيمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد، رضوى جودة، محمد ناصر، وتظهر هنادى خلال الأحداث بدور فتاة ترتدى الحجاب وتمر بالعديد من المواقف.



هنادى مهنى فى كواليس كدبة كبيرة مع احمد زاهر

وتعد حكاية "كدبة كبيرة" العمل الثالث الذى تظهر فيها هنادى مهنى مرتدية الحجاب، حيث إنها ظهرت أيضا بالحجاب خلال أحداث فيلم "بنات ثانوي" وفيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، ومقرر طرحه في دور العرض قريباً، وتجسد هنادى فيه شخصية مغنية تعيش في حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها.



هنادى مهنا بالحجاب مع عبير صبرى فى فيلم ليلة العيد

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.



هنادى مهنى واحمد زاهر

أما فيلم "ليلة العيد" فيقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، سيد رجب، ومحمود حافظ، وأحمد خالد صالح ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول، نهى صالح، رشدى الشامى من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هي ليلة الوقفة وأول أيام العيد.



هنادى مهنى بالحجاب فى كواليس حكاية كدبة كبيرة



هنادى مهنا بالحجاب مع احمد زاهر