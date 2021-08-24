رحمة رياض تحصد مشاهدات قياسية في أغنية “الكواكب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “الكواكب” للنجمة العراقية رحمة رياض أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدوره على قناتها الرسميّة في موقع يوتيوب.

وتتصدّر أغنية “الكواكب” قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة، إذ تحتلّ المراتب الأولى في ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية “الكواكب” من كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر، أما الكليب فتم تصويره على شاطئ البحر رفقة خطيبها الممثل ألكسندر علوم، الذي شارك في العمل دون أن يظهر بوجهه.

وكانت رحمة رياض قد أعربت في وقت سابق عن فرحتها بتصدر أغنيتها الجديدة “الكواكب” قائمة الترند في دولة العراق. وغردت رحمة، عبر حسابها في” تويتر”، قائلةً: “‏خلوني أحكي لكم، عن مدى حبي لكم، وأتمنى تكونون سافرتوا معي إلى كوكب ثاني، فرحتي بكم وبتفاعلكم لا تتوصف”.

وأضافت الفنانة العراقية: “ما تدرون عن مدى فرحة الفنان وهو يرى ثمرة تعبه، والترند الأول أقوى دليل على محبتكم.. شكراً من القلب”.