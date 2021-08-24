فيديو.. فنانة مغربية تتبنى رضيعة عثر عليها بـ"صندوق قمامة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المغربية رجوى الساهلي تبني رضيعة عُثر عليها في صندوق للقمامة بعد أيام قليلة من ولادتها.

وأعلنت الساهلي عبر حسابها في أنستقرام تبنيها هذه الرضيعة، وذلك بعد نشر المركز الاجتماعي “قطرة الحليب” عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر يفيد بالعثور على هذه الرضيعة.

وقررت الساهلي تبني الرضيعة، لتتكفل بتربيتها إلى جانب طفلها الأول أريان الذي ولد في شهر يونيو الماضي.





وكتبت الفنانة المغربية على حسابها في أنستقرام منشوراً أرفقته بفيديو لها مع تلك الطفلة، تقول فيه: "أنا الأم والمواطنة المغربية رجوى الساهلي بكامل قواي العقلية سوف أتبنى الطفلة الملاك الذي نور دنيانا في هذه الأيام المباركة".

وأوضحت الساهلي في نفس المنشور، أنها ستنزلها منزلة ابنتها.

وقالت "أتمنى من الله أن يرزقني الصحة وطول العمر لأربيهما أحسن تربية، وأكون أماً صالحة".

وزادت أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل رسمي بعد حصولها على الموافقة من طرف المركز.

وعاشت رجوى الساهلي في بداية حياتها واقعة مماثلة، إذ كشفت سابقا أن والدتها البيولوجية تخلت عنها دون شفقة بعد أسبوع واحد من ولادتها، لتجد حضن أسرة تبنتها.