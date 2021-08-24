منى زكي تكشف عن جوانب خفية في حياتها الشخصية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت النجمة المصرية منى زكي ضيفة في برنامج"صاحبة السعادة" وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc المصرية.

وكشفت الفنانة المصرية خلال المقابلة التليزيونية عن العديد من الأسرار الخفية في حياتها الشخصية، إذ تحدثت عن أول لقاء جمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي.

وقالت: "حدث اللقاء في مكتب المنتج محمد فوزي، أثناء تحضيرات مسرحية من بطولة الراحل عامر منيب، ومع كاست كبير جدا، وأخبرها المنتج بأنه يفكر في الاستعانة بأحمد حلمي، الذي كان في ذلك الوقت يقدم برنامج (لعب عيال)".

وتابعت منى زكي: "دخل أحمد حلمي المكتب وسلم عليا بدون اهتمام، وعندما سألني المنتج عن رأيي، قلت له ده طلع رخم قوي، ده ألذ قوي على التليفزيون."

وأضافت أنها فكرت في الاعتذار عن المسرحية ولم تعلن قرارها، وشعر أحمد حلمي بذلك، فطلب منها تبادل أرقام التليفون للبقاء على اتصال، بعدها أصبحنا أصدقاء وفجأة اعترف لي بحبه.

وكشفت الفنانة منى زكي خلال البرنامج عن سبب رفض والديها زواجها من الفنان أحمد حلمي قائلة: "إن والديها رفضا زواجها من أحمد حلمي نظرا لأنه كان في بدايته الفنية ولا يتمتع بالشهرة التي تتمتع بها".

وأشارت في حديثها إلى أنها كانت تتوقع عدم موافقة أسرة حلمي على زواجه منها، لأنها ممثلة وهذا الأمر في الوطن العربي صعب.

وذكرت الفنانة المصرية الصفات الجميلة التي دفعتها لحب حلمي ومنها: "الطيبة والتسامح والرقي في التعامل".

وتطرقت منى زكي في حوارها لكواليس مسلسل"لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان الماضي، مؤكدة ان المخرج تامر محسن عرض عليها الدور، ورحبت بالعمل لأنها تحب العمل مع مخرجين لديهم رؤية.

وأوضحت أن مشهد الولادة كان من أصعب مشاهدها في المسلسل، نظرا لأن تصويره تم بصورة منفصلة أي على مدار شهور وليس أيام.

كما قالت أن شخصية "هنا" التي جسدتها في المسلسل ليست غبية، ولكنها بريئة وتسعى لإثبات ذكائها وقوتها نتيجة عدم ثقتها في نفسها .