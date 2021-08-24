شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم المخرج جييرمو ديل تورو "Nightmare Alley" فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي العالمي فيلم المخرج جييرمو ديل تورو الحاصل علي الأوسكار، "Nightmare Alley "في 3 ديسمبر المقبل، وهو من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقاته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

برادلي كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دي كابريو الذي كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.

يعتبر النجم برادلي كوبر واحدا من أوسم نجوم هوليود وأكثرهم بريقاً من ناحية الشهرة، حيث قام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة بالإضافة إلى ارتباطه بأخبار مع نجمات كثيرات، ما حير العالم بهن منذ انفصاله عن ايرينا شايك، مثلما يظهر خلال هذا التقرير الذى نتعرض فيه إلى ثلاث نساء في حياة كوبر حير العالم بهن ما بين الارتباط بعلاقة حب تجمعهم أو مجرد صداقة.