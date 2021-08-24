وليد منصور يتعاقد مع دياب لمدة عامين.. "يا ساتر" أولى المفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين، وانتهى دياب من تسجيل أغنية "يا ساتر".

"يا ساتر" هي التعاون الأول بين دياب ووليد بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما تعاقد وليد مع دياب على المشاركة في فيلم "كوزمو"، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق آخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان "The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى.

ويستعد وليد حاليا للسفر لإحدى الدول الأوروبية بصحبة فريق عمل فيلم "أهل الكهف" لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم هناك تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.