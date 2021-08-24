شكرا لقرائتكم خبر عن Nightbooks فيلم فانتازيا ومغامرة جديد يصل سبتمبر المقبل ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشبكة المنتجة لـ فيلم Nightbooks، عن أول تريلر للعمل الجديد الذى سيصل في 15 سبتمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعة و 40 دقيقة، ويدور فى إطار تشويقى تسيطر عليه الفانتازيا.

فيلم Nightbooks يدور حول صبي صغير يدعى أليكس الذى يصبح أسيرًا لساحرة، ويقنعها بالسماح له بإخبارها قصة مخيفة كل ليلة، وعند لقاء خادمة الساحرة، يازمين، يجب أن يستخدم الاثنان ذكائهما للهروب من شقتها، التي تعد متاهة سحرية مليئة بالمخاطر المختلفة، وذلك قبل أن تقتلهما الساحرة.

ويقوم ببطولة فيلم Nightbooks كل من كريستين ريتر، ليديا جيويت، وينسلو فيجلي، جيس براون، مايلي حايك، ليام كوفيون، تايلور بيل، إيدن جوكا.