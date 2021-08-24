سلاف فواخرجي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "الكندوش 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش".

ونشرت "سلاف" صورة لها من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتهى بعون الله وبجهود أفراده تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، لا أستطيع أن أعد بالكثير ولكن أتمنى كل المنى أن نقدم لكم الجزء الثاني أفضل وأجمل وأكثر متعة، وأن يتحول جهدنا إلى نجاح ومحبة تنسينا كل التعب والشقاء وبما يليق بكم أولا وأخرًا، والله ولي التوفيق".

مسلسل "الكندوش 2" بطولة النجوم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.