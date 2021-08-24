"يا رجولة يا موهوب".. رسالة حسني شتا لـ نضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان حسني شتا، رسالة للفنان نضال الشافعي، والذي يعاني من أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة وأجرى عملية جراحية.

ونشر شتا، صورة لـ"الشافعي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وعكة صحية بسيطة بحول الله، وتقوم بألف سلامة يا نضال يا غالي لأسرتك وأهلك وأصحابك، ربنا يقومك بألف سلامة يا رجولة يا موهوب".

وكانت زوجة نضال الشافعي، أكدت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة يوم الأحد، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا وغيرهم.