محمد الفلاح - وائل عبدالعزيز يشن هجوما عنيفا على ياسمين الخطيب بسبب شقيقته

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

شن الفنان المصري وائل عبد العزيز، هجومًا عنيفًا على الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، ردًا على انتقادها واتهامها له بأنه يستغل مرض شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز من أجل الظهور.



وعبّر ”وائل“، عن غضبه الشديد من ياسمين الخطيب، التي اتهمها بأنها اكتسبت شهرتها من ارتدائها الفساتين الحمراء، قائلًا: ”ياسمين مين وخطيب ايه.. أنا أول مره أسمع عنها وكل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده لكن بتعمل ايه والله العظيم ولا أعرف“.

وأكد الفنان المصري في منشور عبر ”فيسبوك“ أنه ”ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لسانه بشأن شقيقته ياسمين عبد العزيز حقيقيا“، مضيفًا أن ”الخطيب معزوره زي ناس كتير عشان 99% من أخبار السوشيال ميديا مفبركة ومش كلام مننا“.

ووجه وائل رسالة إلى الإعلامية، طالبها خلالها بالاهتمام بشؤونها الخاصة وعدم التدخل في حياة الأخرين.

وقال: ”وبعدين اقعدي في حته ناشفة مش ناقصاكي هي الله يكرمك الواحد فيه الي مكفيه.. هو كل من هب ودب ولا ايه ”، مختتمًا رسالته لها قائلًا: ”مره حربوقه ومره منكوشه يلا ماهي ظاطت.. عالم فشله“.

وكانت ياسمين الخطيب قد اتهمت فنانا شهيرا باستغلال مرض شقيقته من أجل الظهور الإعلامي، وذلك دون أن تذكر اسمه، كما طالبت المقربين منه أن يسحبوا منه ”الموبايل“، وهو ما فسره وائل عبد العزيز بأنها تتحدث عنه وتقصده.

وقالت الخطيب في منشور لها عبر حسابها على ”فيسبوك“: “ فيه ٣ شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز.. أخو النجمة الشهيرة إللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل.. ونجمة البرنس إللي عاملة صفحتها بلكونة للردح.. وأنا عشان السخونة مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا“.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أصيبت بوعكة صحية نتيجة خطأ طبي، وسافرت منذ أسبوعين، إلى العاصمة السويسرية جنيف عبر طائرة إسعاف مجهزة، لاستكمال علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وقال الفنان المصري أحمد العوضي فور سفر زوجته إلى سويسرا إن القانون سيحكم في الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، والتي دخلت في غيبوبة ولا تزال تعاني من آثارها.