شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: أشرف عبد الباقى النموذج الصح أوى فى السعى والنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة منى زكى، عن النجم أشرف عبد الباقى، وأنه أنجح نموذج فى السعى، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc.

وقالت منى: "أنا نموذج وحش أوى في السعي مش بعرف أسعى و النموذج الصح أوى في السعي النجم أشرف عبد الباقى هو نموذج لأحسن واحد يخلق حياة للشئ اللى هو عاوزه انتج و خسر وكسب و رجع المسرح واكتشف نجوم فهو أحسن نموذج للسعى".

كما تحدثت منى عن حملاتها التوعوية مع اليونسيف، قائلة: "عملنا حملة عن الرضاعة الطبيعية وعن التنمر وختان الإناث، ومرة جت بنتى تحكيلى موقف حصل في المدرسة وخناقة بين طفلين مصدقتش أن أطفال يوصلوا لمرحلة من التنمر بالقسوة والشكل ده".

وكانت آخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عُرض في سباق دراما رمضان الماضى، وشاركها في البطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



إسعاد يونس و منى زكى



منى زكى و إسعاد يونس