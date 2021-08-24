هاني رمزي ينشر بوستر فيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان هاني رمزي، بوستر فيلم "200 جنيه" المقرر طرحه بدور العرض يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

البوستر نشره "رمزي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" ويضم كل نجوم العمل، وعلّق: " فيلم ٢٠٠ جنيه.. الأربعاء ٢٥ أغسطس بجميع دور العرض".

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.