نوال الزغبي تطرح كليب "عليه ابتسامة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" عبر موقع "يوتيوب"، من إنتاج شركة روتانا.

الأغنية تأتي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.

وطرحت نوال في 21 يوليو الماضي، فيديو كليب أغنية "أرقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.

وحققت أغنية "أرقص" حتى الآن ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".

