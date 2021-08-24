محمد الفلاح - السيسي ممازحا إعلامية على الهواء: هقول للمخرج يديكي 10 دقايق

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلامية المصرية عزة مصطفى، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية له للحديث عن التحديات التي تواجه البلاد.



وقال السيسي، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن قضيتنا في مصر قضية الوعي، موجها شكره للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال المتواجد في البرنامج على جهوده في الاهتمام بالوعي من خلال الأعمال الفنية والدرامية.

وخاطبه بقوله: "أشكرك على الكلام الرائع، لأنك تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة والرقي الفكري والثقافي، وعايز أقولك جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك".

وأضاف الرئيس المصري، الناس التي تعمل في أي مهنة تستهدف ربح وهذا أمر طبيعي، لكن أحيانا عندما يكون هناك قضية أنت تستهدف إن قضيتك هذه تطرحها على الناس، قد يتوارى فكرة الربح شوية.

وأكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حديثه: "أنا مش هطلب من المفكرين والمثقفين والكتاب وحتى المنتجين والمخرجين إنهم يتولوا قضايا قد لا تحقق أرباحا، مع تقديري أن أي عمل فني راقٍ مهما كان درجة رقيه إنما هيقدر من خلال مهارة المشاركين فيه يدعو الناس إنها تتفرج عليه، ولكن إذا كانت حتى التكلفة المالية والربح هيبقى عائق أمام عمل زي ده أنا معاه وهدعمه"، في إشارة منه لأعمال الكاتب عبدالرحيم كمال.

وطلب الرئيس المصري من السيناريست عبدالرحيم كامل بأن يقوم بعمل يحشد فيه كل الموهبة والفهم مع زملائه من فنانين ومخرجين للخروج بعمل يعالج أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري، مشيرا إلى أن قضيتنا هي ”قضية الوعي الحقيقي حتى في المجال الفني.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للأسر المصرية: "أنتم تدخلوا أولادكم كليات فقط وما تعرفوش مصيرهم بعد التخرج، حيلاقوا عمل ولا لا".

وأكد أن الهدف الآن من تطوير التعليم عمل تطوير حقيقي لبناء شخصية تؤهلك لسوق العمل، وفي النهاية نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها.

وبين أن الدولة المصرية تستغرق سنوات طويلة في مواجهة تحدياتها، وتظل هناك تحديات أخرى قائمة وستتغلب عليها، متابعا: "هي الدنيا كدة".

وفي ختام مداخلته وجه الرئيس السيسي، حديثه للإعلامية عزة مصطفى ممازحا: "هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللي أخدتهم من وقت الحلقة"، لترد عليه: "هذا شرف كبير لنا".