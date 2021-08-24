هل يتحول جيمس بوند إلى مسلسل تلفزيوني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل عشاق العميل جميس بوند، في تحويل السلسلة السينمائية إلى عمل تلفزيوني في المستقبل، أسوة بسلسلة "سيد الخواتم"، وغيرها من الكلاسيكيات.

ومع اقتراب ذكرى 60 عامًا على صدور أول فيلم في السلسلة، توقع الجمهور مفاجأة سارة من صناع جيمس بوند، لكن آمالهم سرعان ما خابت.

ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، كشف منتجا السلسلة باربرا بروكولي ومايكل جي ويلسون، أنهما قاوما فكرة تحويل جميس بوند إلى مسلسل منذ البداية.





ولفت الموقع، إلى أن خطط المنتجين بشأن جيمس بوند قد تتغير، بعد شراء أمازون شركة الإنتاج MGM التي عملت على أغلب أفلام جيمس بوند.

وبسؤال المنتجين عن مدى تأثير خطوة الشراء على مستقبل جيمس بوند، أجابا بأنهما غير قلقين على الإطلاق، وأن تركيزهما الدائم على صناعة الأفلام وحسب.





وأضافا: "لقد قاومنا الفكرة لمدة 60 عامًا، لا يوجد أمل".

ومن جانبها، طمأنت شركة أمازون المعجبين، أن فيلم جيمس بوند القادم، لا وقت للموت، سوف يصدر في دور العرض كما هو مخطط له، ولن يتم بثه ضمن عروضها الإلكترونية.

ويصدر فيلم "لا وقت للموت" 30 سبتمبر/أيلول في بريطانيا، و8 أكتوبر/تشرين الأول في أمريكا، وهو من بطولة دانيال كريج ورامي مالك.



