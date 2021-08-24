شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تروى موقفا لوالدها يوم عقد قرانها وزفافها على أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت منى زكى خلال الحلقة عن موقف والدها وقت كتب كتابها على أحمد حلمى وفى حفل زفافها.

وقالت منى: "أنا فاكرة يوم الفرح، خالتى جايه وراء بابا وبتقوله لما توصل لأحمد اديله منى عادى و يوم كتب الكتاب الجوازة كانت هتبوظ و بابا اختلق قصة عشان كل حاجة تبوظ زى عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية و كلمت جدتى عشان تكلم بابا و يهدى الدنيا".

وتابعت:" بعد الزواج أنا كنت بشوف أحمد بيتعلم من بابا، وحماتى أنا من أول ما شوفتها و إحنا حبايب و بابا أحمد الله يرحمه كان زى العسل، وأنا مكنتش مقررة ولا أتجوز و لا أخلف بس جبت بنتى لى لى وأنا عندى 24 سنة وجبت ولادى وأنا عندى 40 سنة وأنا كبيرة طريقة التربية اتغيرت ودلوقتى عاوزه كل اللى أعمله أحبهم وأديهم حب واهتمام وأوقات ليها معنى، وبعاقبهم لما أخ يضرب أخوه، ولو ضربوا أختهم حتى بهزار يتعاقبوا وتربية الصبيان أصعب من البنات بكتير والعقاب أنى أخاصمهم، لكن مش بضرب خالص لأن عمرى ما اضربت في بيتنا واضربت مرة واحدة بس على حاجة ملهاش لازمة كنت راجعة من المدرسة وحاطة الجاكيت على وسطى والجو سقعة دى المرة الوحيدة اللى اضربت فيها".



منى زكى

وكان آخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عُرض في سباق دراما رمضان الماضى، وشاركها في البطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.