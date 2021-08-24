شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو أميرة سليم تبهر جمهور الساحل الشمالى بأجمل الأغنيات المصرية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت السوبرانو العالمية أميرة سليم بتقديم باقة من أجمل الأغنيات الكلاسيكية على شاطئ العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بصحبة فرقتها الموسيقية الجديدة على رأسهم الفنان عزيز المصري.

وأبهرت أميرة سليم الحضور بتقديم برنامج غنائي متنوع بـ5 لغات مختلفة من الأغاني الكلاسيكية، منهم فوكاليز رخمانيوف، وأغنية فرنسية من ألحان ميشيل ليجراند بالإضافة إلى أغنيتين إنجليزية وإيطالية، بالإضافة إلى تقديمها لأول مرة أغنيات باللغة العربية من الزمن الجميل لتطرب الحضور بروائع سيد درويش وأسمهان وفريد الأطرش، وذلك في ختام السمبوزيوم الفني الخيري "أرت مرسانا" الذي جمع عشرات الرسامين من بلدان مختلفة للرسم ومناقشة الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى جمع الأموال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن السوبرانو العالمية أميرة سليم تنتمى لعائلة فنية، فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وتخرجت فى كونسرفتوار القاهرة، واستكملت دراستها العليا فى فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية مع مختلف الأوركسترا على معظم المسارح الأوروبية منها فرنسا وإنجلترا وإيطاليا.

وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية، منها (حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل)، كما شاركت في أفلام ديزني من خلال النسخة العربية من فيلم "سندريلا" بدور "درية"، وشاركت في فيلم الغزال "بامبي" بأغنية عنوانها "مهما العمر يطول"، كما خطفت القلوب بأدائها الساحر في حفل نقل المومياوات مؤخرا من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.



















