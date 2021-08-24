شكرا لقرائتكم خبر عن من رخم لـ مقدرش أعيش من غيره.. منى زكى تكشف مراحل تطور علاقتها بـ أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت منى زكى خلال الحلقة عن قصة حب وزواجها من أحمد حلمى قائلة: كنت في مرة في مكتب المنتج محمد فوزى، وكنا هنعمل مسرحية بطولة عامر منيب، وقالى ان في دور عنده بيفكر يجيب فيه أحمد حلمى وكان وقتها بيعمل برنامج لعب عيال وأنا كنت بتابع البرنامج ده بس مكنتش عارفة وشه لأنه بيظهر بضهره".

وأضافت منى زكى: "قلت للمنتج محمد فوزى يا ريت ده حد لذيذ أوى وأنا بينى وبين نفسى عاوزة أشوف وشه، ولما جه المكتب سلم بطريقة غريبة كده وبعدين جاله تليفون وأنا ومحمد فوزى دخلنا البلكونة بنتكلم وقلتله لا ده طلع رخم أوى ومش لذيذ زى البرنامج، وقلتله جربه أنا مش عارفة، ووقتها كنت بقول عليه انه رخم اوى على الحقيقة".

وتابعت منى زكى: "بدأنا بروفات وبدأت أشوفه لذيذ، وهو تقريبا حس انى هامشى من المسرحية وكنت فعلا وقتها هاعتذر، وقال ناخد أرقام بعض، وبقينا بنتكلم في التليفون وبقينا أصحاب جدا وعرفته كمان على أصحابى المقربين".

واستطردت: "هو حاول كتير يلفت نظرى في أكتر من موقف ولكن أنا ولا أي حاجة بتتهز جوايا، يمكن لأن حب والدى الرهيب واهتمامه بيا والعطاء اللى عمله ليا خلانى مش أي حركة شاب يعملها أنه يأثر فيا لأنى واخدة حب كبير أوى من والدى".

وأضافت منى زكى: "في مرة سألنى عيد ميلادى امتى وسألته ليه فقالى عادى فقلتله فقالى ايه ده وأنا كمان نفس يوم 18 نوفمبر، وأنا بينى وبين نفسى ايه الجوا لقديم ده وقلت يا سم مكنتش مصدقاه، بس طلع صادق فعلا وطلع نفس يوم ميلادى، وقالى بحبك وسيبته وروحت مع أصحابى، ولما سافرت فضل الموضوع في بالى".

وتابعت منى زكى: "بدأت أراجع صفات كتير في أحمد حلمى ولقيت عنده نبل وعمرى ما شفت فنان بالشكل ده عنده رقى وطيبة في التعامل مش عادى وعنده تسامح يفوق أى حد قابلته، فشفت إنه شخص من جوا حاجة جميلة جدا ومثقف جدا ومتفتح، ولقيت نفسى بعد كده مش هقدر أعيش من غيره، وكل لما نتكلم أكتر يبدأ حاجات تنمو جوايا تجاهه".

وآخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن"، وعرض في سباق دراما رمضان الماضى، ومن بطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



النجمة منى زكى



مني زكى



الفنانة منى زكي



منى زكي



النجمة منى زكي



منى زكى