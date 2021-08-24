شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تتألق بحلق أذن على شكل أول حرف من اسمها مع "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وظهرت منى خلال الحلقة مرتدية حلق أذن على شكل أول حرف من اسمها، وأبدى المتابعون إعجابهم الشديد بإطلالاتها وخصوصا حلق الأذن على شكل "م" أول حرف من اسمها، مما زاد إطلالاتها جمالا وأناقة.













وتحدثت منى زكى خلال الحلقة عن غيابها لمدة 4 سنوات ومشاركتها في رمضان في مسلسل "لعبة نيوتن" قائلة: "كان بقالى 4 سنين قاعدة في البيت وبيجيلى شغل بس مش أحلى حاجة وفضلت أغلس على نفسى شوية لغاية لما المخرج تامر محسن كلمنى وقالى عندى مسلسل تحبى تشتغلى فيه فقلت له أكيد أنت مخرج كبير وأحب أشتغل معاك وأخوض التجربة".

وكان آخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عُرض في سباق دراما رمضان الماضى، وشاركها في البطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.