شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي: أحمد حلمي غصب عليا اتفرج على "لعبة نيوتن" في وقته ورد فعله كان بيبسطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت منى زكى خلال الحلقة عن أفضل المشاهد بالنسبة لها في "لعبة نيوتن" ورد فعل أحمد حلمى، قائلة: "مشهد المحكمة كان صعب لأنى مش بعرف احفظ، وهو كان مشهد أربع صفحات، ولما عرفت ضربات قلبى زادت وإيدى عرقت وقلت لتامر محسن إزاى هاحفظ ده كله، فقالى لا خدى وقتك وإحنا ممكن نقطع عادى، ولكن ربنا نجدنى وقلته من أول مرة من غير ولا غلطة".

وأضافت منى زكي: "المشهد الثانى هو مشهد الدكتورة النفسية كنت حساه أوى ومكنتش مفكرة للمشهد في أى حاجة خالص غير إن واحدة نفسها تتعلق بقشاية وان الدكتورة دى زيى وعربية فاعملى معايا أي حاجة، وانبسطت جدا لما لقيت دكتورة فسرت لغة الجسد اللى استخدمتها وقلت معقولة ربنا بيوصل الممثل يعمل شيء مش يخصه بالشكل ده".

وتابعت منى زكى: "أنا أول مرة اتفرج على نفسى وقت ما كان بيتعرض المسلسل، ولكن هو اتغصب عليا من أحمد حلمى وقالى لا لازم اتفرج وخليكى لايف، فكان بيقعدنى جنبه ونقعد نتفرج، ورد فعله كان بيخلينى مبسوطة وده أول مرة يحصل".

وكان آخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عرض في سباق دراما رمضان الماضى، وشاركها في البطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



النجمة منى زكى



مني زكى



الفنانة منى زكي



منى زكي



النجمة منى زكي



منى زكى