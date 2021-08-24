شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: دعم الرئيس السيسي لقضايا الوعي فرصة عظيمة لارتقاء الفن في عهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة الكبيرة يسرا عن إعجابها الشديد بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قضايا الوعي في السينما والدراما.

وقالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إحنا على طول في حاجة لدعم الرئيس في مجال الفن؛ لأن الفن مرآة المجتمع، وتأكيد الرئيس على دعم تلك القضايا أمر في غاية الأهمية خاصة تجديد الخطاب الديني، ولا ينسى أحد وقفة فخامة الرئيس مع مصر والمصريين في 30 يونيو، ولولا دعمه لكنا في وضع مختلف تماما.

وأضافت يسرا، اهتمام الرئيس بالفن والتوعية من خلال الدراما أمر هام، وسعيدة باهتمام الرئيس بذلك الأمر، وفرصة للارتقاء بالفن في عهده مثلما ارتقي بكل شيء في حياتنا.

يأتي ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للكاتب والسناريست الكبير عبد الرحيم كمال، على جهوده فى الاهتمام بالوعى من خلال الأعمال الفنية والدرامية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، حيث قال الرئيس إن قضيتنا فى مصر قضية الوعى الحقيقى حتى فى المجال الفنى.

وأضاف فى حديثه للكاتب عبد الرحيم كمال: "عايز أقولك جهز اللى أنت عايزه وأنا معاك، وأنا أحييك على فهمك ووعيك وثقافتك وبقولك أنا داعم لأى عمل فنى فى مجال الوعى الذى نتحدث فيه وفى مجال الوعى خاصة الوعى الدين".

واختتم الرئيس السيسى: "هناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبناءنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار الدنيا حول ماذا يحدث حولهم".