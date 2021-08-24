شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: أعجبني دعم الرئيس السيسي للدراما من أجل زيادة الوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز إعجابها الشديد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدراما والسينما في مجال زيادة الوعي، مؤكدة أن الكتابة في الدراما أو السينما لزيادة الوعي واجب وطني، ويجب على كل الكتاب العمل على ذلك.

وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أن هناك العديد من القضايا يجب أن تتم زيادة الوعي فيها من خلال الدراما والسينما، خاصة أن هناك العديد من الجمهور الذي يعتمد على الدراما ولا يقرأ الكتب ولا يثقف نفسه، وبالتالي الدراما التي تعتمد على زيادة الوعي لديه ستكون مؤثرة بشكل كبير.

يأتي ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للكاتب والسناريست الكبير عبد الرحيم كمال، على جهوده فى الاهتمام بالوعى من خلال الأعمال الفنية والدرامية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، حيث قال الرئيس إن قضيتنا فى مصر قضية الوعى الحقيقى حتى فى المجال الفنى.

متابعا فى حديثه للكاتب عبد الرحيم كمال: "عايز أقولك جهز اللى أنت عايزه وأنا معاك، وأنا أحييك على فهمك ووعيك وثقافتك وبقولك أنا داعم لأى عمل فنى فى مجال الوعى الذى نتحدث فيه وفى مجال الوعى خاصة الوعى الدين".

وأضاف الرئيس السيسى: "هناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبناءنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار الدنيا حول ماذا يحدث حولهم".