شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى أولى حفلاته بجدة.. الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب رامى جمال لإحياء حفلًا غنائيًا لأول مرة فى مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 أغسطس الجارى، ويشاركه في الحفل المطرب أحمد بتشان.

وكان المطرب رامى جمال قد طرح مؤخرا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.وكان رامي جمال، طرح أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ويذكر أيضا ان المطر ب احمد بتشان قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهي رابع أغانى "بتشان" من ألبومه الجديد.

وحقق أحمد بتشان نجاح بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.